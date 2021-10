Le travail des paléontologues expliqué en photos au Jardin des Plantes

Le photographe Jacques Vekemans a suivi plusieurs paléontologues du Muséum national d'Histoire naturelle sur deux chantiers de fouilles : Strud, en Belgique, où sont dégagés les premiers vertébrés et arthropodes continentaux (crustacés, insectes...), et Angeac, en Charente, site qui renferme des fossiles de dinosaures. "Les photographier en action, courbés vers la terre, progressant minutieusement dans leurs fouilles, s'avère de premier abord peu enthousiasmant. C'est cependant le début d'un grand voyage", explique le photographe dans un communiqué du Muséum. "Le paléontologue, scientifique et poète, serait donc un explorateur du temps, un éclaireur, un détective", ajoute-t-il. Les clichés montrent "la réalité d'un terrain de recherche, l'action, la méthodologie, les outils et les conditions des découvertes", selon le Muséum. Jacques Vekemans collabore régulièrement avec le Muséum pour mettre en lumière les métiers méconnus de la recherche.

Dans les coulisses du Muséum : les paléontologues, sur les grilles de l'Ecole de Botanique, accès libre aux horaires d'ouverture du Jardin des Plantes.