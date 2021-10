Le tramway T6 sur les rails

Le tramway T6 qui a débuté sa marche à blanc le samedi 8 novembre, sera mis en service le 13 décembre.

Pour le moment, le tramway circule « en marche à blanc » dans les conditions normales d’exploitation, mais sans voyageurs, sur l’ensemble de la section de surface. Les rames circulent ainsi sur 12 km entre les stations Châtillon-Montrouge (Châtillon) et Robert Wagner (Vélizy-Villacoublay) à une fréquence (toutes les 4 minutes aux heures de pointe) identique à celles prévues dans le cadre du service commercial.

Cela permet de rôder les procédures d’exploitation et de vérifier une dernière fois les temps de parcours ainsi que le bon fonctionnement de l’ensemble des systèmes (information voyageurs, alimentation électrique, signalisation, etc.).

La partie souterraine du tracé de 2 km / 2 stations ouvrira dans un second temps, au printemps 2016.