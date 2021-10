Paris : Le train Saveurs & santé en gare de Lyon le 5 octobre

De 10h30 à 19h, le public pourra découvrir une exposition ludique, gourmande et interactive sous le signe de la forme et de la vitalité autour des aliments, du plaisir de manger et des arts culinaires. Les visiteurs seront invités à assister à des conférences et à des ateliers, à rencontrer des chercheurs, des professeurs et des artisans locaux, et à se laisser tenter par des dégustations de produits issus de nos terroirs.

Cet événement, organisé sous le haut patronage du ministère en charge de la Recherche, en partenariat avec l'Inra et l'Inserm, se déplacera en France à travers 15 villes-étapes du 5 au 23 octobre.