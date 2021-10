Le tourisme en Île-de-France au meilleur de sa forme

Après une année 2017 exceptionnelle pour le secteur du tourisme francilien, le CRT Paris Île-de-France s'est montré particulièrement satisfait, évoquant une fréquentation record atteignant quelque 17,1 millions d'arrivées hôtelières au 1er semestre 2018.

Selon le CRT (Comité régional du tourisme) Paris Île-de-France, « si la fréquentation touristique était fortement repartie à la hausse en 2017 après une année 2016 particulièrement difficile pour le secteur du tourisme, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'un simple effet de rattrapage mais bien d'une reprise durable favorisée par une conjoncture économique exceptionnelle ».

Valérie Pécresse, la présidente de Région a souligné qu'en 2018, le contexte est toujours propice aux déplacements internationaux et la destination Paris Île-de-France marque un nouveau record de fréquentation au cours du 1er semestre, malgré les grèves des transports ferroviaires, ayant affecté les Français et dans une moindre mesure les Européens (Allemands, Belges, Anglais et Néerlandais).

Forte hausse de la fréquentation touristique portée par les clientèles internationales





Avec 17,1 millions d'arrivées hôtelières au cours du 1er semestre 2018, la fréquentation touristique de la destination Paris Île-de-France est en hausse de 4,1 % par rapport au 1er semestre 2017, en raison de la hausse des clientèles internationales (+9,2 %) alors que dans le même temps la clientèle française est restée quasi-stable (-0,3 %).

Au niveau des territoires, la fréquentation touristique dans Paris intra-muros a progressé de 5 % en termes d'arrivées hôtelières, de 2,8 % en petite couronne et de 3,6 % en grande couronne.

Au cours du 1er semestre 2018, les hôteliers franciliens ont ainsi accueilli près de 700 000 touristes français et internationaux de plus par rapport au 1er semestre 2017.

En termes de consommation touristique, le gain est estimé à plus de 500 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2017 avec un montant global sur cette période de 10,3 milliards.

Eric Jeunemaitre, le président du CRT Paris Île-de-France, loue ces « très bons résultats, augurant une année exceptionnelle » et affirme que les professionnels restent mobilisés, en vue de la Ryder Cup, de la Coupe du monde de football féminin, de la Coupe du monde de Rugby 2 023 et des JO de Paris-2024.

Toutes les clientèles internationales progressent sans exception

Si en 2017, la croissance du tourisme avait d'abord été portée par les clientèles lointaines, au cours du 1er semestre 2018, les clientèles européennes prennent le relais (+11 % en termes d'arrivées) dans un contexte de tassement de la progression des clientèles asiatiques (+3,8 %).

Dans le même temps, la fréquentation en provenance des continents américains reste dynamique (+11,5 %).

Au cours du 1er semestre 2018, toutes les clientèles internationales sans exception sont en progression par rapport à la même période de l'année précédente. En termes d'arrivées, les Italiens (+20,2 %), les Japonais (+17%), les Espagnols (+16,6 %) et les Allemands (+16,5 %) ont connu les plus fortes progressions.

La fréquentation des Proche et Moyen-Orientaux (+2,6 %), des Belges (+2,9 %) et des Chinois (+5,4 %) augmente plus modérément.

Une croissance portée conjointement par la fréquentation et les prix.

Le taux d'occupation moyen (75,6 %) est également en hausse par rapport au 1e semestre 2017 (3,6 points).

Toutes les catégories d'hôtels ont connu des taux d'occupation supérieurs à ceux de l'année précédente. Les établissements 4 et 5 étoiles ont enregistré la hausse la plus importante (+4 points), suivis par les hôtels 3 étoiles (+3,7 points). Les taux d'occupation retrouvent ainsi leurs niveaux d'avant 2016, ce qui explique la hausse des prix moyens (entre 3 % et 7,4 %).

Le chiffre d'affaires des hôtels progresse de plus de 10 % pour la plupart des catégories aussi bien à Paris que dans le reste de l'Île-de-France, porté ainsi par la hausse conjointe de la fréquentation et des prix moyens. Les progressions sont comprises entre 4,4 % pour les hôtels haut de gamme parisiens et 11,5 % pour les établissements de luxe et palaces.

Une croissance continue pour le tourisme d'affaires et le tourisme culturel

Le tourisme d'affaires continue de progresser, en hausse de 2,6 % par rapport au 1er semestre 2017. Les déplacements professionnels ont généré 17,4 millions de nuitées hôtelières soit 50,4 % de la fréquentation totale (+433 000 nuitées). Aussi, la fréquentation des musées et des monuments franciliens est globalement en hausse.

La forte fréquentation touristique, ainsi que la reprise des déplacements des groupes scolaires, sont autant de facteurs favorables. Pour exemple :

+17 % au musée du Louvre, +19,6 % au château de Vaux-le-Vicomte ou +24,4 % au château de Vincennes.

Des perspectives plus que positives d'ici la fin de l'année

Au cours de l'été, les tendances sont les mêmes avec une fréquentation touristique en hausse, selon les professionnels interrogés. En juin, juillet et août, ils étaient respectivement 62 %, 58 % et 37 % à faire ce constat.

Pour la rentrée, les perspectives sont également très encourageantes avec 75 % des professionnels interrogés qui estiment “bon”, voire “très bon”, l'état des réservations de septembre. A moyen terme, 76 % des acteurs du tourisme prévoient une amélioration de l'activité touristique. La tenue de la Ryder Cup en septembre, ainsi que le Mondial de l'Auto début octobre, contribuent à ces bonnes performances. Ces tendances sont d'ailleurs corroborées par les prévisions des réservations aériennes, en progression de 8,1 % d'août à octobre 2018 Vs août à octobre 2017.