Le Tour de France des mécènes s'achève à Créteil

“L'avenir du mécénat se trouve dans les régions”. C'est sur la base de cette conviction de leur président qu'Admical a entamé fin 2016 un Tour de France des mécènes. L'objectif ? Partir à

la rencontre des chefs d'entreprise (petites et grandes) partout sur les territoires, leur faire découvrir la richesse des partenariats mécénat et leur donner envie de se lancer. Car, si 9 % d'entreprises sont aujourd'hui mécènes en France, il en reste encore 91 % à convaincre.

Au programme : le témoignage de la marraine de l'étape, Laure Kermen-Lecuir, déléguée générale de la Fondation Groupe ADP, une table ronde avec des entrepreneurs qui viendront expliquer pourquoi ils se sont lancés dans le mécénat et ce que cela apporte à leur entreprise et au territoire, un focus sur les dynamiques de mécénat collectif qui existent dans le Val-de-Marne et un cocktail-networking pour favoriser les rencontres et fêter la clôture du Tour.