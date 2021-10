Le Top : un grand tête-à-tête des patrons pour la croissance

Comment se développer à l'international ? Déployer une nouvelle technologie ? Lancer une offre ? Partager des compétences ? Affiner une stratégie ? Ces questions pourront être abordées lors de l'événement. Ces rencontres se dérouleront selon un format inédit de “speed-dating”, avec une série d'entretiens de 10 minutes, « pour échanger dans un tête-à-tête d'exception, ouvert et direct, sur les projets de développement des PME/ETI ».

Objectifs de ces rencontres ? « Renforcer le lien entre les grandes entreprises et le reste du tissu économique sur l'ensemble du territoire français, partager des expériences, apporter des conseils, des solutions et des idées pour déclencher des opportunités nouvelles de développement. »

Parmi les patrons des grands groupes devraient notamment être présents : Jean-Paul Agon – L'Oréal, Antonio Belloni – LVMH, Sophie Boissard – Korian, Alexandre Bompard – Carrefour, Jean-Laurent Bonnafé – BNP Paribas, Philippe Brassac – Crédit Agricole SA, Jean-Louis Chaussade – SUEZ, Alain Dinin – Nexity, Denis Duverne –,

AXA, Xavier Huillard – Vinci Enrique Martinez – Fnac Darty, Gérard Mestrallet – Engie, Patrick Pouyanné – Total, Olivier Roussat – Bouygues Telecom…

De 9 à 13 h, le 10 février, au Cese, 9 place d'Iéna (16e ardt). Ouvert à tous les dirigeants de PME et d'ETI qui souhaitent participer à l'événement. Inscriptions jusqu'au 19 janvier sur www.letop.io

À propos de l'Afep

L'Association française des entreprises privées a pour mission de contribuer à l'émergence d'un environnement favorable au développement de l'activité économique en France et en Europe. Fondée en 1982, l'Afep réunit 120 des plus grandes entreprises françaises qui représentent 13 % du PIB, 12 % des salariés du pays, 78 % de la capitalisation boursière, et assument 18 % des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises. Elle est présidée par Laurent Burelle. Consultée sur les projets de réformes et de réglementations, l'Afep présente aux Pouvoirs publics français et européens, exécutifs ou législatifs, les observations argumentées et consensuelles des entreprises dans la perspective de développer des règles de droit adaptées, équitables et prévisibles.