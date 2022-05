Le top 10 des musées les plus fréquentés selon Uber

Le musée du Louvre arrive en première position de ce premier top, suivi de la Fondation Louis Vuitton, et du musée d’Orsay. On retrouve en quatrième position le Centre Georges Pompidou, suivi du Palais de Tokyo, du Musée de l’Orangerie, et de la Cité des Sciences et de l’Industrie. Le musée national August Rodin et le musée des Arts Décoratifs ferment la marche de ce top. Par rapport à l’an dernier, il ne manque que le Grand Palais, sorti de ce classement en raison de ses des travaux de rénovation.

Le retour des touristes internationaux est également confirmé dans la capitale, si l’on en croit d’autres données fournies par la plateforme, centrées cette fois-ci sur la nationalité de ses utilisateurs. Les Américains sont en tête de cet autre top, devant les Brésiliens, qui occupaient la cinquième place en 2021, suivis des Italiens et des Espagnols. Les Anglais arrivent en quatrième position, devant les Mexicains, à la neuvième position en 2021. Les Coréens, les Indiens, les Suisses et les Australiens terminent ce classement.

Autres informations révélées par la plateforme, c’est le 13 novembre 2021 qu’il y a eu le plus de courses vers les musées parisiens (le 30 avril en 2022) et le samedi à 10h est l’heure à éviter pour les visites de musées : il s’agit la période la plus plébiscitée par les utilisateurs.