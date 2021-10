Le TGI de Bobigny en situation critique

C’est le deuxième plus grand tribunal de France, et pourtant il se retrouve engorgé et noyé sous les dossiers. Si la situation était connue depuis des années, elle s’est visiblement aggravée depuis quelques mois. Le TGI de Bobigny est passé de 124 juges à un peu moins de 100. Résultats, 20 % des audiences sont annulées chaque mois. Les délais s’allongent et fragilisent davantage la situation des plus démunis. Il faut parfois entre 12 et 14 mois pour juger un simple divorce.

Magistrats avocats educateurs fonctionnaires... Le tribunal de #Bobigny tire le signal d'alarme # justice pic.twitter.com/1fv2xrSH4p — Sterlé carole (@sterleca) 15 Février 2016

« C'est vraiment une catastrophe pour les justiciables de ce département. C'est très injuste par ailleurs par rapport aux Parisiens qui dans la même situation sont convoqués en trois mois. Il y a un énorme problème de gestion, et de sous-estimation de cette juridiction par les autorités », fait valoir Stéphane Campana, bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis, au micro de BFMTV.

"J'en appelle au Garde des sceaux pour ne pas laisser la Justice sombrer" Bâtonnier Campana @tgibobigny — CNB (@CNBarreaux) 15 Février 2016

Près de 500 magistrats manquent aujourd’hui en France. Cette année, seuls 360 nouveaux diplômés seront affectés dans les tribunaux.