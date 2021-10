Le Temple côté Carreau…

C’est un lieu emblématique de l'histoire de Paris qui reprend enfin vie, après plus de quatre ans de travaux et plus de dix ans après que le projet ait été lancé sur le papier. C’est peu de dire que le nouveau Carreau du Temple suscite une énorme attente. Et autant l’avouer de suite, le résultat est à la hauteur des espérances.

Ce qui frappe d’abord, c’est la beauté des lieux. Les halles ont su garder leurs lignes d’origine avec la présence de métal, de verre et de briques. Bref l’esprit de Jules de Mérindol, qui a construit le bâtiment en 1863 sur le modèle Baltard. La patte de l’architecte actuel, Jean-François Milou, c’est l’omniprésence du bois pour donner à l’ensemble un ton chaleureux et accueillant. Ce qui marque également, c’est la grandeur des espaces. La halle principale, c’est 1 800 m2 à l’abri d’une grande verrière à près de huit mètres de hauteur. Elle pourra accueillir jusqu’à 3 300 personnes. Au total, le nouveau Carreau du Temple compte 6 500 m2répartis sur deux niveaux.



Un lieu pour tous les Parisiens



Outre la grande halle, le rez-de-chaussée abrite un auditorium de 250 places, un bar avec terrasse et une boutique. Au sous-sol, les espaces sont dédiés à la pratique des arts-martiaux, aux disciplines de relaxation et de bien-être mais aussi à la danse et aux cultures urbaines, avec deux salles habillées de bois, d’une superficie de 335 m2. Sans oublier, un gymnase multisports, un espace lounge, un studio son, une salle de réunion, des vestiaires. « Nous souhaitons aussi que ce lieu, en dehors des activités et de la programmation, soit attractif pour venir simplement boire un verre, flâner ou s’installer sur les gradins (connexion wifi) », ajoute Jean-Luc Baillet. « Ce que nous désirons, c’est faire du Carreau du Temple, un lieu grand public, à la fois convivial et populaire. Nous attendons entre 200 000 et 400 000 visiteurs annuels. »