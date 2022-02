Le télétravail, très plébiscité par les Français

Près de 7 Français sur 10 veulent continuer à télétravailler, souligne l’étude de l’organisme de formation Vénus Consulting. Réalisée auprès de plus de 200 personnes, femmes et hommes âgés de 21 à 58 ans et se professionnalisant dans divers secteurs, elle tire des conclusions de cette nouvelle façon de travailler.

Le télétravail, nouvel atout des professionnels

Les entreprises comme les salariés sont unanimes : le télétravail est appelé à durer voire même, à devenir permanent. A l’heure où 75 % des managers ont été formés à la gestion d’une équipe à distance, il n’est pas surprenant de constater que même si les employés ne sont plus forcés à télétravailler pour cause de restrictions sanitaires, ils en redemandent.

Moins de stress, plus de souplesse ou d’autonomie : les raisons ne manquent pour apprécier le travail depuis chez soi. Les salariés y trouvent maints avantages, notamment celui de ne pas perdre plusieurs heures dans les transports au quotidien. 18 % voient aussi une certaine forme de liberté dans le travail à distance, où l’on peut finalement gérer son emploi du temps comme on le souhaite. Pourtant, la plupart des salariés n’avaient jamais télétravaillé avant l’arrivée de la crise sanitaire en mars 2020. 72 % des interrogés ne l’avaient même pas pratiqué alors qu’aujourd’hui, le télétravail fait partie intégrante des méthodologies de travail.

Trouver un juste milieu

Cela n’a pas toujours été évident, surtout au début, lorsque la prise en main des outils de travail à distance tels que Teams ou Zoom, n’était pas forcément évidente pour tous. Former ses salariés au télétravail semble maintenant indispensable : 38% des entreprises n’ont pas proposé d’accompagnement en ce sens à leurs équipes, qui soulignent ainsi un manque. Mais ce n’est pas le seul obstacle. Pour d’autres salariés, le plus dur a été de concilier vie personnelle et vie professionnelle, le tout dans un même espace et le plus souvent avec leur famille autour. Seuls 13% des salariés interrogés subissent plus le télétravail qu’ils ne le célèbrent, préférant finalement le bureau à leur lieu de vie. Les pauses entre collègues et les moments d’échanges informels manquent aussi, et pour 54 % des salariés interrogés, c’est l’ambiance du bureau qui manque le plus. Entre avantages et inconvénients, la plupart des collaborateurs, à 68%, souhaite néanmoins continuer de télétravailler certains jours et maintenir ainsi un équilibre entre présentiel et travail à distance.