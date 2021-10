Le Tech4Good Tour de Seine-Saint-Denis

Le mercredi 26 juin, le Département de la Seine-Saint-Denis mettra à l'honneur la “Tech for Good” : un concept, réunissant les projets d'innovation durable et frugale au service des enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux (transition écologique, réduction des inégalités, mobilité durable, consommation responsable, etc.) qui s'épanouissent en Seine-Saint-Denis. Un département valorisant la « force vive » des entreprises grâce à une promotion d'espaces innovants, tiers-lieux et entreprises du mouvement Tech for Good sur son territoire.

Au programme, plusieurs sujets en débat : qu'est-ce que le mouvement “Tech4Good” ? Comment s'emparer des technologies pour construire un futur durable ? Peuvent-elles participer à résoudre les grands problèmes sociétaux ? Organisées autour de différentes activités : apéro networking, visite de la Cité fertile de Pantin, talks et débats avec les acteurs de la Tech4Good. Un événement gratuit et ouvert à tous sur inscription.