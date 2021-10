Seine-Saint-Denis : prolongement au sud du Tram 8 à l'étude

Cette convention permettra entre autres le lancement de la phase de concertation préalable avec le public. Ce financement sera assuré par l'État, la Région Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, Paris et l'Établissement public territorial Plaine Commune.

Mis en service en décembre 2014, le Tram 8 dessert les communes de Saint-Denis, Epinay-sur-Seine et Villetaneuse sur un tracé de 8,5 km. Cette ligne est aujourd'hui empruntée par près de 55 000 voyageurs chaque jour sur ses 17 stations. Le projet de prolongement du Tram 8 vers le sud consiste à relier son terminus actuel situé à Saint-Denis Porte de Paris à la gare Rosa Parks dans le 19e arrondissement de Paris. Cette extension de la ligne a pour objectif d'améliorer le maillage des transports en commun du Nord de l'agglomération parisienne.

Elle permettra de desservir efficacement les zones d'activité et d'habitation denses situées à la Plaine Saint-Denis. Traversant ainsi le périphérique parisien, ce prolongement du Tram 8 complétera le réseau existant grâce à de nouvelles correspondances avec le RER B et le futur métro 15 à la gare de La Plaine – Stade de France, le métro 12 à la station Front Populaire mais aussi le RER E et le Tram 3b à la gare Rosa Parks. Ce nouveau tronçon s'étendra sur 5,5 km et pourrait desservir 9 à 10 nouvelles stations.

La convention de financement des études de ce projet de prolongement a été approuvée le 22 mars lors du conseil du Stif. Ce financement, d'un coût de 3,5 millions d'euros, est réparti entre l'État (21 %), la Région Île-de-France (49 %), le Département de Seine-Saint-Denis (10 %), la Ville de Paris (7,2 %) et l'établissement public territorial Plaine Commune (12,8 %). Le Stif assurera la maîtrise d'ouvrage jusqu'au terme de la phase d'enquête publique.