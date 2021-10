Paris : le stationnement payant pour les deux-roues thermiques entériné

Dès le début de l'année prochaine, les motos et scooters non électriques devront donc s'acquitter d'un tarif équivalant à 50 % de celui des voitures qui elles verront dès le 1er août prochain une hausse du tarif visiteur de 4 à 6 euros ou de 2,4 à 4 euros l'heure, suivant les arrondissements. Le stationnement deviendra progressivement payant aux bois de Vincennes et de Boulogne à partir de l'automne, même si le groupe communiste a obtenu des places gratuites aux abords des équipements sportifs afin de « préserver la vocation sportive des Bois ».

Et pour les contrevenants, le forfait post-stationnement (FPS), qui remplace depuis 2018 les contraventions, augmentera nettement : de 50 à 75 euros dans le centre et de 35 à 50 euros dans les arrondissements extérieurs. La réforme prévoit également la suppression d'au moins 60 000 places de stationnement en surface, soit la moitié du parc actuel dans les rues de la capitale et environ 60 hectares, compensée par un recours accru aux parkings en sous-sol qui représentent la majorité (65 %) de l'ensemble des places.