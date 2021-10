Le square Samuel-Paty inauguré le 16 octobre

Selon l'élue, l'inauguration viendra conclure la journée de commémoration de l'assassinat du professeur, dont la famille sera préalablement reçue par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et le président, Emmanuel Macron. La mairie du 5e arrondissement a validé à l'unanimité le projet « dans un lieu symbolique de la culture, de l'éducation et de la tolérance », a souligné la maire, Florence Berthout. Laurence Patrice pense que la délibération « sera également votée à l'unanimité » lors du premier jour du prochain Conseil de Paris, mardi 12 octobre, juste à temps pour l'inauguration à la date anniversaire.

Situé devant l'Hôtel de Cluny, qui abrite le musée national du moyen-âge, et face à la plus ancienne et célèbre université de France, le square portait jusqu'ici le nom de Paul Painlevé, mathématicien et homme politique du début du XXe siècle.