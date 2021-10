Le soutien aux métiers de bouche reconduit

Quartorze artisans ont reçu en 2015 le soutien du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et de la Chambre de métiers et de l'artisanat du 92. Ces deux acteurs viennent de signer une convention d'un an qui permet de venir en aide aux personnes souhaitant monter ou reprendre un commerce dans les domaines des métiers de bouche.

© CD92 - Patrick Devedjian, président du département 92 et Daniel Goupillat, président de la CMA 92 lors de la signature.