Le sort du village des médias étudié cet été

Situé sur les communes de Dugny, La Courneuve et Saint-Denis, et sur une partie du parc départemental Georges-Valbon, ce village des médias doit accueillir la presse du monde entier et doit ensuite être transformé en éco-quartier de 1 300 logements, dont 700 construits pour 2024. Début avril, la cour administrative d'appel de Paris a suspendu les travaux en référé, saisi par deux associations qui estiment qu'il s'agit d'une opération d'aménagement nocive pour l'environnement, avec les JO en guise de prétexte.