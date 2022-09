Le site officiel de l’administration française fait peau neuve

En 2021, Service-public.fr a comptabilisé plus de 500 millions de visite. En 2022 le site évolue et propose une toute nouvelle version de la plateforme.

Vers plus d’ergonomie

Une ergonomie refondue, des fiches encore plus personnalisées et une approche par événements de vie des usagers : voilà la promesse de la nouvelle version de Service-public.fr, résultant d’un projet de plusieurs mois, co-construit avec des usagers de la plateforme, familiers ou non avec les démarches administratives en ligne. Le site permet donc aux usagers de mieux s’orienter afin de trouver l’information, la démarche ou les outils dont ils ont besoin en les cherchant par thématique ou situation (déménagement, recherche d’emploi, logement, retraite, etc). Les services, modèles de lettres et simulateurs sont accessibles et regroupés directement sur les fiches pratiques, permettant une recherche simplifiée par thématique. En cas de nécessité, le site propose également de rechercher une aide physique près de chez soi, et ce, dès la page d’accueil.

Un accompagnement presque sur-mesure

Les rédacteurs de Service-Public.fr ont fait en sorte que tous les usagers s’y retrouvent, centrant la rédaction du site sur trois principes clés : clarté, simplicité, inclusion. Pour cela, les équipes de Service-public.fr ont organisé et animé des ateliers de travail avec des usagers de différents profils, du senior aux personnes ayant des problèmes de compréhension de la langue française, en passant par les usagers qui ont des difficultés avec les démarches administratives. Sur cette base, grâce à leurs retours, et en connaissance des besoins d’évolution exprimés par les volontaires, le site a été amélioré. Ainsi, il est désormais possible de poser une question par messagerie et, sur un certain nombre de thématiques, un service de rappel téléphonique est disponible.

L’accessibilité avant tout

Afin de respecter l’obligation d’être accessible de façon équivalente à tout citoyen, qu’il soit ou non en situation de handicap, Service-Public.fr s’emploie activement pour être conforme aux critères d’accessibilité. Il est donc possible de naviguer sur le nouveau site avec un lecteur d’écran ou des pages braille, de personnaliser l’affichage du site selon ses besoins ou encore, de naviguer sans utiliser la souris, par l’unique intermédiaire d’un clavier ou d’un écran tactile. Enfin, les pages de Service-Public.fr sont traduites automatiquement en anglais et également disponibles en audio grâce à une fonctionnalité dédiée.