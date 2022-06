Le Shack gérera Nida, le nouveau tiers-lieu d’Issy-les-Moulineaux

Le tiers-lieu est un espace à la croisée entre lieu de travail, de loisirs, de vie. Il contribue au développement économique d’un territoire et c’est ce concept qui a été choisi pour Le Shack, un tiers-lieu situé à côté de l’Opéra Garnier, impasse Sandrié. Le Shack allie ainsi espace de travail, de restauration et de bien-être et sera en charge de la gestion et de l’exploitation de Nida, le nouveau tiers-lieu situé à Issy-les-Moulineaux.

Un tiers-lieu à Issy

Développé par Emilie Vazquez et Philippe Bourguignon, Nida est la contraction de « nid d’idées d’avenir ». Le projet consistera en un lieu unique de 1 500 m² situé au sein du nouvel écoquartier Issy Cœur de Ville (hyperlien à intégrer : https://www.affiches-parisiennes.com/issy-coeur-de-ville-le-nouveau-quartier-vert-d-issy-les-moulineaux-107480.html ), prévu pour accueillir plus de trois millions de visiteurs chaque année. « Avec le concept développé par Le Shack, nous voulions casser les codes du travail avec des salles aux atmosphères toutes différentes, où la convivialité est de mise », explique Émilie Vazquez, fondatrice du Shack.

Le lieu est pensé comme un véritable espace de vie, accueillant à la fois des espaces de restauration et des espaces événementiels, afin de proposer des conférences, des débats, des ateliers créatifs, des expositions, etc. « Nous voulons permettre à nos visiteurs de travailler et se réunir autrement, de se régaler et de découvrir de nouvelles activités, le tout au même endroit », précise Émilie Vazquez.

Miser sur l’accessibilité à tous

Derrière Nida comme Le Shack, l’idée est d’offrir aux habitants un « QG » où travailler, sortir, vivre. Ainsi, Nida promet une programmation créative, culturelle et événementielle complète, à destination de particuliers comme d’entreprises et ouverte à tous, y compris aux plus petits. « Nida est un nouveau concept de lieu inédit, multi-public, hybride et accueillant. Nous sommes ravis de ce partenariat avec les équipes très créatives du Shack, qui portent dans leur ADN la même ambition que nous : créer une nouvelle destination culturelle et événementielle ouverte à tous », raconte Maxime Lanquetuit, directeur de l’innovation chez Altarea.

Les organisateurs travaillent sur le projet en interne et visualisent déjà sa finalisation, puisque l’ouverture de Nida est prévue en octobre 2022 dans le quartier Issy Cœur de Ville.