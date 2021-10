Le Serda fait le bilan de la gouvernance de l'information numérique

Ce rapport est l'occasion de s'informer, de comparer les pratiques et de se fixer les prochaines étapes pour mieux piloter et développer sa gouvernance de l'information. Il contient une enquête annuelle auprès d'organisations de tous horizons qui permet à la fois d'analyser la progression de la gouvernance de l'information numérique mais également les défis auxquels elle est confrontée, le niveau de résistance de certaines organisations, et de mettre en perspective des évolutions stratégiques, organisationnelles et technologiques.

Ce qui est certain est que « l'approche intégrée multidimensionnelle de la gestion de l'information continue à gagner du terrain au sein des institutions », peut-on lire dans l'avant-propos.

Une bonne « hygiène de l'information » sollicite en effet plusieurs services, de la direction stratégique aux services juridiques et éthiques en passant par les fonctions documentaires, archivistes et techniques.

Le rapport est aussi un baromètre, il permet donc d'identifier de nouvelles tendances, et de voir émerger de nouveaux sujets susceptibles d'intégrer le périmètre concerné par la gouvernance. Pour 2019, entre autres, la gestion des données et l'irruption des outils d'intelligence artificielle créent une dynamique nouvelle. Et les fonctions RH s'intéressent de près à la dématérialisation.

Avec 3 organisations sur 4 qui prévoient, ou ont mis en place une démarche de gouvernance de l'information cette année, il est clair que le sujet va être au cœur des échanges entre Direction des Systèmes d'information et Directions Métiers.

« Cette ouverture qui s'élargit d'année en année vers d'autres fonctions métier dans les organisations comme les juristes, chefs de projet informatiques, responsable marketing, responsables de la transformation digitale, etc., permet d'affiner les enjeux, de mesurer la mise en œuvre de la gouvernance dans les métiers comme la RH, le marketing, et de vérifier l'appropriation des travaux en cours pour répondre aux défis de la gouvernance de l'information numérique », souligne Caroline Buscal, responsable Serda Conseil, en introduction du rapport.

à la question sur les principaux enjeux de la gouvernance de l'information numérique, la première marche du podium reste toujours occupée par « l'accès et le partage de l'information et des connaissances », c'est-à-dire par les besoins quotidiens des utilisateurs, tous secteurs d'activité confondus, et ce pour 85 % des répondants.

En revanche, un quatuor s'équilibre en deuxième position, entre la maîtrise des risques, l'organisation de la pérennité à long terme, la définition de règles et process de gestion et la valorisation des informations. Des résultats qui témoignent de la prise de conscience de la valeur exponentielle du traitement de la donnée, l'or noir de l'économie actuelle.