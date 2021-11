Le Sénat reçoit les élus d’Outre-mer

A l’occasion du 10e anniversaire de la délégation des Outre-mer et en préambule du 103e congrès des maires, le Sénat a reçu les élus d’Outre-mer pour un après-midi consacré aux relations entre ces-derniers et le Sénat. Etaient notamment présents Jean-Philippe Bel, ancien président du Sénat entre 2011 et 2014, Serge Larcher qui a présidé entre 2011 et 2014 la délégation, Michel Magras, son successeur qui a occupé le poste entre 2014 et 2020, ainsi que l’actuel président de la délégation Stéphane Artano.

Lors de cette conférence, les intervenants sont revenus sur plusieurs travaux emblématiques de la délégation parmi lesquels, l’adaptation des normes, la différenciation territoriale, les travaux sur les biodiversités ultramarines, la politique du logement ou encore l’urgence économique dans les territoires d’outre-mer. Autant de travaux qui ont consolidé l’enracinement des outre-mer au Sénat.

Créée en 2011, par l’Instruction générale du Bureau du Sénat, la Délégation sénatoriale aux Outre-mer est composée de sénateurs élus dans les collectivités des Outre-mer et a pour mission d’informer le Sénat de la situation des collectivités de ces territoires. Elle veille également à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités ainsi qu’au respect de leurs compétences. Pour résumer, elle permet de transmettre les messages et les doléances des élus et des populations d’Outre-mer auprès du Sénat.

Le bureau est composé de 42 membres. La moitié d’entre eux est issue de l’outre-mer, l’autre moitié, de métropole.

Martial Foucault lance une enquête pour Sciences-Po

A l’occasion de cette rencontre, le directeur du Cevipof et titulaire de la chaire d’Outre-mer Martial Foucault a lancé une enquête à l’intention des élus présents, appelés à répondre à un questionnaire. L’objectif de cette chaire et de cette étude est de « Comprendre la place des Outre-mer dans la France et dans l’Europe », selon Martial Foucault. Elle se base sur les six axes de recherche scientifique suivants :

Institutions et Faits politiques Citoyenneté et Cultures Cohésion sociale et Territoires Géopolitique & Intégrations régionales Transitions écologiques Trajectoires économiques

À la fois chaire de recherche et d’enseignement, la Chaire Outre-Mer se fixe comme objectif d’enrichir l’offre de formation à Sciences Po même, mais aussi dans les territoires. A la suite de la présentation de son étude, Martial Foucault a affirmé que tous les étudiants sortant de Sciences-Po auraient obligatoirement suivi une formation sur les enjeux liés à l’Outre-mer. Une annonce fortement applaudie par l’assemblée des élus.

« Je veux avant tout saluer le travail effectué par la délégation, je veux rendre hommage à l’Outre-mer et vous dire d’être fiers de qui vous êtres et de que vous représentez, vous ainsi que vos territoires. » a-t-il déclaré aux maires présents.

Long hommage rendu à Gaston Monnerville

Lors de cet après-midi, les sénateurs ont rendu hommage à Gaston Monnerville, à l’occasion des trente ans du décès de l’ancien président du Sénat entre 1958 et 1968. Après une série d’hommages à cet homme d’Etat, né à Cayenne en Guyane, Georges Patient, président de la société des amis Du président Gaston Monnerville, a demandé la panthéonisation de l’ancien sénateur. Une demande appuyée quelques instants après par le président du Sénat Gérard Larcher lors de sa clôture de l’événement, qui a également rappelé sa volonté d’associer toujours mieux les maires ultramarins aux travaux du Sénat. Lors de cet hommage, Laura Derridj, la petite-nièce de Gaston Monnerville, a rendu hommage à son ancêtre en lisant un des discours emblématiques de l’homme d’Etat.