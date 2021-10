Avenir de l'UE : le Sénat consulte les élus locaux

Avec cette consultation publique, le Sénat a pour objectif participer au dialogue avec les citoyens sur le futur de l'Union européenne, comme y invitent les institutions européennes à travers la "Conférence sur l'avenir de l'Europe", qui se déroule du 9 mai 2021 jusqu'au printemps prochain. En effet, au titre de sa mission spécifique de représentation des collectivités territoriales, consacrée par l'article 24 de la Constitution, le Sénat est particulièrement attentif à la façon dont les territoires voient et vivent l'Europe. Selon Jean‑François Rapin, président de la commission des affaires européennes, il est « important que le Sénat consulte les élus locaux sur leur expérience de l'Europe au quotidien et sur la vision qu'ils ont de l'avenir de la construction européenne, au moment où il est proposé à tous les citoyens européens de s'exprimer sur le futur de l'Europe ».

La consultation en ligne est ouverte pour quatre semaines, du 8 septembre au 6 octobre 2021. Les élus peuvent répondre au questionnaire à l'adresse https://participation.senat.fr/avenir-de-leurope-elus-locaux-le-senat-vous-consulte.



Les résultats de cette consultation seront présentés à l'automne dans plusieurs départements, lors de réunions de restitution (avec un focus sur le département d'accueil) auxquelles seront invités les élus locaux et la presse quotidienne régionale. Ils alimenteront la contribution du Sénat à l'assemblée plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, qui réunit essentiellement, et à part égale, des députés européens, des parlementaires nationaux et des citoyens. Les sénateurs Gisèle Jourda et Jean-François Rapin sont également membres de cette assemblée