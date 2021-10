Le Sedif se dote d'un Plan climat eau énergie

Le changement climatique devrait affecter la ressource en eau et augmenter les risques naturels et leurs impacts sur les installations du Sedif. Ce Plan climat eau énergie s'inscrit ainsi pleine ment dans les engagements et réglementations actuels pour la transition énergétique et le climat.

Le Sedif souhaite aujourd'hui consolider et partager son engagement en formalisant une démarche engagée depuis plus de 15 ans (obtention de la certification ISO 14001 en 2002), en partageant les enjeux avec les collectivités adhérentes et les autres acteurs du territoire francilien, ainsi qu'en contribuant à la dynamique territoriale pour la transition écologique et énergétique.



André Santini, président du Sedif © Sedif

Au cœur de ses missions

Ce Plan climat eau énergie permettra au Sedif d'assurer encore mieux sa mission première de garantir un service public d'eau potable en quantité et en qualité satisfaisantes à long terme. Il formalise aussi les actions de réduction de l'impact de ses activités sur le changement climatique, tout en proposant des pistes pour réduire sa vulnérabilité à ce changement climatique et en augmenter sa résilience.

Dans ce cadre, le Syndicat des eaux d'Île-de-France contribue activement aux réflexions menées à des échelles plus importantes avec ses partenaires. Au niveau régional, il a, par exemple, participé à l'élaboration de la stratégie d'adaptation au changement climatique du bassin versant de la Seine proposé par l'Agence de l'eau Seine Normandie et le préfet de région Ile-de-France. Au niveau international, le Sedif s'implique intensément au sein du Club des grands services d'eau du monde, qu'il a créé.

La stratégie du syndicat s'articule autour de cinq grandes orientations, notamment la diminution des consommations énergétiques et la pour suite de l'effort de diminution des gaz à effet de serre, déclinées à travers 17 engagements (réduire les pertes d'eau, favoriser les énergies renouvelables, sensibiliser les usagers à la maîtrise de leur consommation d'eau, renforcer la résilience en cas de crises majeures d'ampleur régionale, etc.).

Le premier service public d'eau au monde "neutre en carbone"

Le Sedif est entièrement investi dans la lutte contre le changement climatique avec plusieurs actions phares d'ores et déjà mises en œuvre, comme l'augmentation de la production d'énergie renouvelable avec la première réalisation d'autoconsommation photovoltaïque à l'usine de Choisy-le-Roi,

ou encore la mise en place de la compensation carbone à travers des programmes de reforestation certifiés, faisant du Sedif le premier service public d'eau au monde « neutre en carbone ».

Le Plan climat eau énergie du Sedif rassemble l'ensemble des engagements et actions menés et à mener pour proposer un service public de l'eau réduisant l'impact de ses activités et augmentant sa résilience en luttant efficacement contre le changement climatique.