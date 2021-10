Le Sedif fournisseur officiel d'eau potable nanofiltrée du SEPG

Depuis le 2 juillet dernier, le SEPG est partiellement alimenté par l'eau potable nanofiltrée de l'usine du Sedif de Méry-sur-Oise, afin que ses usagers bénéficient tous simultanément d'une eau adoucie à 15°F.

Le Sedif et le SEPG sont les deux plus grands syndicats d'eau potable de France, avec respectivement 4 700 000 et 610 000 habitants desservis, en banlieue parisienne.

Pour diversifier davantage sa ressource, et sécuriser son approvisionnement, à l'issue d'une mise en concurrence de tous les fournisseurs raccordés à son réseau, le SEPG a fait le choix du Sedif pour construire un partenariat durable anticipant les conséquences du réchauffement climatique.

Le contrat prévoit la fourniture d'un volume annuel compris entre 2 et 3,6 millions de mètres cubes, pour environ 30 millions d'euros sur 15 ans.