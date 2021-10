Le secteur du tourisme résiste mieux que d'autres à la crise

"Globalement, le total des recettes avoisine 77 milliards d'euros mais attention, c'est un chiffre provisoire, les statistiques n'étant pas encore consolidées pour le dernier trimestre qui peut être porteur", selon Mme Pinel.



"Les premiers retours sur les vacances de Noël sont favorables. Les taux d'occupation sont compris entre 80% et 100%", a-t-elle poursuivi, ajoutant que la France était redevenue la première destination mondiale pour le ski en 2012.



Si la fréquentation "a légèrement progressé pour la clientèle étrangère", elle a notamment "baissé pour les Français", a noté la ministre, évoquant "l'incidence de la conjoncture et d'une météo pas forcément clémente".



Pour dynamiser le secteur, la ministre souhaite mettre en place des "contrats de destination" entre ses services et les collectivités locales d'ici à l'été, pour "fédérer les opérateurs et les collectivités locales d'un même territoire sur un thème".



La culture, le patrimoine ou l'oenotourisme pourront être des exemples de thématiques, sur lesquelles l'organisme de promotion du tourisme Atout France "apportera son expertise" "pour mieux cibler les clientèles étrangères", a-t-elle indiqué.



Pour les clientèles plus lointaines, asiatiques par exemple, Mme Pinel souhaiterait étendre ces "contrats de destination" au niveau européen avec plusieurs sites à visiter.