La CGI (Confédération française du commerce interentreprises) précise que 42% sont des postes de commerciaux et 35% relèvent du transport et de la logistique.

Elle a en outre ajouté que 1 200 offres d'emploi sont d'ores et déjà disponibles sur le site mybtob.fr

Les effectifs du secteur, qui étaient de 51 588 en 2010, ont légèrement reculé en 2011 (50 328) et ont été stables l'an dernier (50 325).

La CGI, qui représente l'ensemble des grossistes distributeurs en France (120 000 entreprises qui vendent et achètent des biens et équipements entre professionnels pour 1 million de salariés et 700 milliards d'euros de chiffre d'affaires) indique par ailleurs qu'elle va profiter de la semaine du B to B, du 4 au 10 février, pour lancer une campagne d'affichage destinée à promouvoir le secteur.

Intitulée "Le B to B recrute", elle a pour objectif de "favoriser l'orientation des jeunes étudiants ou diplômés, le recrutement des entreprises et les relations école/entreprise".