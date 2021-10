Le secteur des maisons individuelles va supprimer 14 000 emplois

"La baisse des ventes est généralisée. Pas une région qui n'est pas dans le +rouge+, même la Bretagne, les Pays-de-Loire, le Grand Sud-Ouest et le Languedoc-Roussillon qui tiraient l'activité au cours des dernières années", à déclaré le président de l'UMF, Christian Louis-Victor. Cette forte diminution des emplois, 14 000 environ sur un total de 150 000, fait suite à une chute des ventes des maisons individuelles qui devraient tomber sur l'ensemble de l'année, sous la "barre" des 150 000 contre 180 000 en 2011, soit la plus mauvaise année depuis 2006.

Les ventes de maisons individuelles, un secteur représentant plus de la moitié des constructions de logements depuis 1976, ont chuté de 18 % au cours des 12 derniers mois considérés (août 2011-juillet 2012) par rapport aux 12 mois précédents, selon l'UMF. "L'objectif du gouvernement de 500 000 mises en chantier est inatteignable en 2013. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour le secteur de l'accession sociale à la propriété", plaide le président de l'UMF.

Longtemps produit favori des Français, adeptes du "home sweet home" particulièrement en province, les maisons individuelles ont particulièrement souffert depuis le début 2012 des conditions restrictives d'attribution du PTZ (Prêt à taux zéro) et de la volonté des banques de disposer de plus de garanties, notamment d'apport personnel, pour accorder des prêts à des ménages modestes. "Dès qu'on met des instruments financiers puissants et adaptés, il y a une extrême réactivité du marché de la maison et les effets sont quasi immédiats dans les trois mois qui suivent en matière de production et d'emplois", souligne l'UMF.