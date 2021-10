Le secteur auto lance une pétition pour l'exonération des charges sociales et fiscales

Face à la gravité de la situation, la Fédération nationale de l'automobile (FNA) monte au créneau : de nombreux artisans du secteur automobile n'arriveront pas à survivre à cette crise sans une annulation totale des charges sociales et fiscales. Une pétition a été lancée et compte déjà plus de 4200 signatures en une journée.

@ DR