Le secret mis à mal par les géants du Net

L'avocate Xiao Lin Fu-Bourgne, du cabinet Bignon Lebray, a ainsi parlé du secret des affaires en droit chinois, tandis que Maria Gomri, directrice juridique de Google France, a parlé du Cloud Act américain.

Maintenant, nous faisons tout avec notre smartphone, c'est pourquoi ça pose des problèmes de confidentialité car les grandes sociétés des télécoms savent tout ce que leurs clients font.

Pire, « aujourd'hui, afin d'obtenir un numéro de téléphone, il est obligatoire de présenter un document d'identité (passeport ou carte d'identité). Chaque numéro de téléphone en Chine correspond donc à une personne réelle qui a fourni ces documents à l'ouverture de sa ligne téléphonique », a souligné Maître Xiao Lin Fu-Bourgne.

Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazone, Microsoft) et BATXI (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) ont l'équivalent de la majeure partie des données du monde, et ces dernières sont le pétrole du XXIe siècle.

De quoi susciter une grande crainte chez les usagers de leurs services et revendiquer une protection de nos données personnelles. En effet, la bonne gestion numérique des données des entreprises est un sujet d'intérêt général. Il en va de l'intérêt des consommateurs et du respect des libertés fondamentales.

