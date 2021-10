Le Secours populaire de La Courneuve ferme les inscriptions

"Le Secours populaire français de La Courneuve tire la sonnette d'alarme sur le nombre trop important de demandes qui ne cesse d'augmenter et la diminution constante des produits alimentaires à distribuer", explique-t-il. Le comité de La Courneuve, qui distribue chaque mois des denrées à 400 familles, "ne peut prendre de familles supplémentaires", ajoute-t-il, pointant du doigt la baisse programmée du Programme européen d'aide aux plus démunis (PEAD), décidée par le Conseil européen.

Ce programme, dont le montant s'élèvera à 2,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020, est en diminution d'environ 30 % par rapport aux sept années précédentes. "Le comité local est débordé. Et si la baisse des dotations (européennes) était confirmée, il est évident ça se propagera, car on est dans un département parmi les plus pauvres", a souligné Jean-François Béné, secrétaire général du Secours populaire de Seine-Saint-Denis. Selon lui, les demandes dans le département ont augmenté de 15 % en 2012.