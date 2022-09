Le SDI dévoile son baromètre de rentrée sur les TPE

D’entrée, le SDI prévient d’une « perspective de grande dépression pour les TPE en approche ». Selon la dernière enquête du syndicat sur l’état de santé de nos TPE, sur plus de 1 100 répondants, 87 % abordent la rentrée 2022 avec un état d’esprit négatif. Les indépendants et dirigeants de TPE sont très inquiets quant à l’avenir de leur activité. Ils sont 58 % à douter de la capacité de leur activité à surmonter sereinement l’année 2023.

Des difficultés financières grandissantes

Beaucoup de dirigeants de TPE sont aujourd’hui en difficultés financières personnelles, en lien direct avec la fragilité de leur activité. Ils sont 62 % à se verser moins d’un SMIC par mois pour 50h/semaine. Un chiffre en hausse par rapport à 2019, où ils étaient 44 %. Et plus de 60 % d’entre eux déclarent une rémunération de moins de 1500 net par mois contre 44 % en 2019. Un constat qui s’explique notamment par la baisse du chiffre d’affaires, la baisse des marges mais surtout par le remboursement des dettes Covid (URSSAF et PGE).

C’est en ce sens que le SDI formule des propositions neutres pour le budget de l’Etat, afin de préserver leur outil de travail. Parmi celles-ci, on retrouve le gel des loyers commerciaux, l’interdiction de la prise en charge par les locataires commerciaux de la taxe foncière, la défiscalisation et la désocialisation des heures supplémentaire ou encore la reconduction du dispositif d’étalement des dettes URSSAF.