Le « Say on Pay » s'invite à l'université d'Assas

Organisé par le prestigieux M2 / MBA Droit des affaires et management-gestion, le petit déjeuner verra l'intervention des deux éminents avocats que sont Alain Couret, professeur à l'université Paris I et avocat associé chez CMS Bureau Francis Lefebvre, ainsi qu'Henri-Louis Delsol, avocat coresponsable du département droit des sociétés chez DELSOL Avocats. Vecteur de performance ou outil de réduction, le dispositif de vote des actionnaires en matière de rémunérations des dirigeants ne cesse de diviser les médias et l'opinion public.

Pratiqué à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, le « Say on Pay » reste inexploité en France. A tort ou à raison ? Tel sera l'enjeu de la discussion du 9 février, discussion promettant d'être animée au vu des inconnues soulevées : justesse des rémunérations, contrôle des performances, conflits d'intérêts, transparence… Le « Say on Pay » risque de faire beaucoup parler de lui dans les temps à venir.

A la croisée des chemins entre Droit et Gestion, l'événement intéressera celles et ceux qui souhaitent dès maintenant saisir toute la singularité de cette pratique, déjà considérée comme le nouveau standard au sein de l'écosystème financier international.