Le Samusocial et l'Institut Télémaque soutenus par Granrut

Granrut renforce son engagement pro bono en soutenant deux nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre l'exclusion et la promotion de l'égalité des chances dans l'éducation.

Le Samusocial de Paris bénéficiera du conseil et de l'assistance pro bono du cabinet Granrut de plus, les 50 avocats du cabinet seront sollicités pour assurer des permanences juridiques de consultations gratuites dans un hôtel social parisien.

Christine Laconde, directrice générale précise que « le partenariat avec le Cabinet Granrut offre un bel exemple de mécénat de compétences. Grâce à celui-ci, des personnes hébergées par le Samusocial de Paris bénéficieront de conseils juridiques qui leur permettront, je n'en doute pas, de sortir des labyrinthes administratifs qui empêchent leur insertion ».

Pour promouvoir l'égalité des chances, Granrut a également décidé de nouer un partenariat avec l'Institut Télémaque. Les membres du cabinet seront appelés à devenir tuteurs d'élèves de milieux défavorisés, de la cinquième à la terminale, pour contribuer à accompagner ces jeunes vers la réussite et les aider à révéler leurs talents.

Des interventions en classe seront également prévues, ainsi que des stages découverte au sein du cabinet. Ericka Cogne, directrice générale de l'Institut souligne que « 10 % des jeunes suivis par l'Institut Télémaque font ensuite des études de droit et exercent des métiers du juridique. Signer un partenariat avec le cabinet Granrut, sera pour sûr une grande source de motivation et de fierté pour nos jeunes ! ».