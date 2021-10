Le Salon Studyrama de la rentrée étudiante

Le Salon Studyrama de la Rentrée Etudiante a pour objectif d'apporter des solutions aux bacheliers et étudiants « retardataires » (jeunes de niveau Bac, bacheliers et étudiants de Bac +1 à Bac +3) qui se retrouvent au pied du mur à quelques semaines de la rentrée. L'occasion pour les visiteurs de rencontrer sur un même lieu des établissements proposant encore des inscriptions.

Les points forts du salon :

- 110 établissements représentant plus de 500 formations, de Bac à Bac +3. Parmi les secteurs représentés, le commerce, les ressources humaines, la communication, l'informatique, l'ingénierie, la santé, l'art feront partie des secteurs représentés, entre autres. BTS, écoles de commerce et d'ingénieurs, écoles spécialisées, CFA (Centre de formation des apprentis) viendront proposer leurs programmes, à savoir des formations courtes ou longues, classiques ou en alternance (contrat de professionnalisation, formule alternée).

- Le pôle « BTS / prépas » réunira des lycées publics d'Ile-de-France qui proposeront leurs dernières places en BTS et classe préparatoire.

- L'espace « conseil en orientation » animé par le Biop de la CCIP de Paris.

- Sur le Point Guides Orientation, chacun pourra se procurer gratuitement un officiel de la collection « Les Officiels Studyrama » : alternance, formations artistiques, métiers du médical et du paramédical, métiers du tourisme, Grandes Ecoles, etc.

- Une librairie spécialisée sur l'orientation sera mise en place.



Studyrama propose par ailleurs des entretiens individuels d’orientation. Ces ateliers seront animés par quatre coachs « MySuccess » certifiés des plus grandes fédérations et référents dans le monde étudiant !