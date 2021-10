Le Salon SME 2020 sera 100 % digital

Dû à l'interdiction jusqu'au 19 octobre des salons présentiels par le Préfet de Paris, le Salon SME sera donc 100 % digital cette année et se tiendra comme prévue les 12 et 13 octobre. Un événement dédié aux freelances, créateurs d'entreprises et TPE qui veulent rebondir !

