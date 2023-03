Le Salon « s'expatrier, mode d'emploi » revient le 29 mars 2023

Co-organisé par l’Assurance retraite, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les Notaires de France, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), la Direction des Impôts des non-résidents (DINR) et le groupe Malakoff Humanis, le Salon « S’expatrier, mode d’emploi » fête ses 13 ans.

Après deux ans à distance, il réunira en présentiel, à la Cité Internationale Universitaire deParis, les principaux acteurs institutionnels de l’expatriation (protection sociale, fiscalité, emploi, retraite, etc.). De nombreux experts seront présents pour répondre sur leur stand aux questions que se posent tous les porteurs d’un projet à l’international pour bien préparer leur départ à l’étranger, qu’ils soient entrepreneurs, salariés, conjoints, retraités, demandeurs d’emploi, étudiants etc.

Parmi eux, les Notaires de France se mettront à la disposition des visiteurs pour les conseiller et leur proposer des solutions adaptées à chaque situation.

Des conférences thématiques seront aussi organisées et des conseillers seront mobilisés tout au long de cette journée pour orienter les futurs expatriés sur de nombreux sujets comme le logement, le travail, la fiscalité, la scolarité ou encore la protection sociale, les soins de santé, les vacances et la retraite.

Cette année, le Québec et le Canada seront deux destinations particulièrement mises à l’honneur.

A noter que le salon est ouvert à toutes et tous et l’entrée gratuite et que l’évènement sera accessible en ligne et les conférences retranscrites en replay.