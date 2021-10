L'ensemble des acteurs intervenant dans le processus de l'achat ou de la vente sont présents : promoteurs, agents immobiliers, établissements financiers, experts, diagnostiqueurs, notaires...

Plusieurs services inédits sont prévus cette année, à commencer par des consultations personnalisées offertes aux visiteurs. Une quinzaine d’experts apportent un véritable conseil aux futurs acquéreurs afin de les guider dans leurs démarches pour acheter ou vendre dans les meilleures conditions.

D’autre part, les conférences données par des spécialistes du secteur permettent de répondre aux principales questions des visiteurs : Comment préparer l'achat de sa résidence principale ? Comment rendre sa maison plus économe en énergie ? Comment profiter du prêt à taux zéro pour devenir propriétaire dans le neuf ? Le dispositif Duflot est-il avantageux quand on a de l'argent à placer ?

De plus, pour la 3e année consécutive, le Salon national de l’immobilier accueille un Village International : Île Maurice, Floride, Espagne, Thaïlande, Nouvelle Zélande, Tunisie... Ces destinations exotiques s’adressent à des investisseurs qui cherchent à diversifier leurs placements, ainsi qu’aux retraités, qui souhaitent profiter de cette période de leur existence pour vivre sous des cieux plus cléments et ce à un coût moindre, qu’en France.