Le Salon, les Arts et le Roi aux Ecuries du Domaine de Sceaux

Cette exposition réunira 70 œuvres qui ornèrent la Grande Galerie du Louvre, il y a un peu plus de 300 ans, à l’occasion du Salon de 1704, le dernier du règne de Louis XIV. Sous l’Ancien Régime, le Salon était organisé par l’Académie royale de peinture et de sculpture et présentait les œuvres des plus grands artistes de l’époque. Ouvert au public, il est à l’origine du concept moderne d’exposition.