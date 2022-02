Le Salon international de l’Agriculture de retour

Qui dit retour du Salon international de l’Agriculture (SIA) dit aussi retour du Concours général agricole (CGA), qui récompense chaque année des producteurs et éleveurs français pour leurs produits et vins artisanaux. Après un an d’absence pour le salon comme pour le concours, 2022 sonne le grand retour de ces événements qui mettent à l’honneur l’agriculture à la française.

Retour du Concours général

Un logo rond, une feuille de chêne couleur or sur fond blanc : la pastille du CGA est gage de qualité, c’est une reconnaissance pour les éleveurs et agriculteurs français décernée chaque année. Le concours, régi par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et le Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca) permet ainsi de soutenir les acteurs du secteur agricole français. La petite pastille apposée sur les produits permet de promouvoir une alimentation de qualité auprès des consommateurs. Depuis sa création, le Concours général agricole a distingué plus de 5 500 producteurs, dégusté plus de 22 000 produits ou vins et finalement médaillé près de 5 500 produits. Une première phase de sélection aura donc lieu dans toutes les régions de France en amont du salon, afin de départager producteurs comme éleveurs et accueillir les heureux finalistes lors de la finale du concours pendant le Salon de l’Agriculture.