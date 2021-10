Le Salon des Entrepreneurs ouvre ses portes les 6 et 7 février

Que vous soyez créateur d'entreprise, repreneur, candidat à la franchise, auto-entrepreneur, dirigeant de TPE/PME ou d'une jeune entreprise innovante, ce salon vous permettra de trouver une quantité d'informations, de solutions et d'expertises pour assurer la réussite de votre projet.

Des professionnels qualifiés seront présents pour répondre à toutes les problématiques rencontrées par les porteurs de projets et créateurs d’entreprise. Une aide à la recherche de financements, des formations (180 conférences et ateliers), ainsi que l’expérience et la vison de grands entrepreneurs.

Pour fêter sa 20e année d'existence, le Salon des Entrepreneurs lance un dispositif de mise en relation d'entreprises à potentiel de croissance avec des investisseurs : 20 millions d’euros seront mobilisés !

CDC Entreprises et FSI Régions s'associent à cette opération majeure au service des entreprises et proposeront au public de rencontrer 20 fonds d'investissement (amorçage, développement, transmission).