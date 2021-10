Le Salon de l'immo reporté à l'automne 2021

Toute l'équipe du Salon de l'Immobilier et de l'Investissement est restée fortement mobilisée ces derniers mois pour préparer cet événement de la rentrée tant attendu par les visiteurs franciliens. Cependant, au vu des différentes évolutions de la réglementation liée à la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences, le salon est reporté du 8 au 10 octobre 2021.

Fidèles à leur mission, Comexposium et l'équipe du salon de l'immo continuent de travailler sans relâche pour préparer ce prochain rendez-vous, et sont impatients de retrouver les visiteurs et partager l'édition 2021.