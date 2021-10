Salon de l'approvisionnement et des marchandises importées à Qingdao

La morosité économique en France et en Europe ne constitue pas une fatalité et les entreprises, y compris de petite taille, doivent relever le défi d'échanges extérieurs, quelle que soit leur structure d'exploitation (commerciale, artisanale, libérale, publique et même associative). Ce rendez-vous représente une occasion privilégiée, à moindre coût, de nouer des relations économiques avec l'Asie.

Les associations Les Amis de Diderot et Partenariat France-Chine (P. F.-C.) ont apporté leur contribution à l'organisation du Salon de l'approvisionnement et de marchandises importées, à portée internationale qui se tiendra à Qingdao du 30 juin au 3 juillet.

L'an dernier, l'édition avait remporté un franc succès avec plus de 7 millions de contrats conclus et plus de 4 millions d'euros de ventes sur place.