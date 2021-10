Le salaire moyen d'un non-cadre est de 1 607 euros en Île-de-France

L'Île-de-France affiche ainsi une rémunération quasi-équivalente à la moyenne nationale. En 2018, la rémunération moyenne d'un salarié non-cadre en France a en effet progressé de

1,8 % pour un salaire de 1 607 euros bruts mensuels.

Mais cette revalorisation modeste masque de profondes disparités. Côté secteurs, dans la région, le BTP affiche le salaire moyen le plus élevé, avec 1 765 euros bruts mensuels, et la plus forte croissance + 2,4 %.

En Île-de-France, la palme de la plus forte revalorisation revient aux professions intermédiaires avec une augmentation majeure de 10,7 %, très nettement supérieure à l'augmentation nationale. Les ouvriers qualifiés font face, en revanche, à une stagnation de leur pouvoir d'achat.

Le baromètre des salaires non-cadres de Randstad est une étude objective fondée sur les salaires réels issus de l'analyse de 170 981 fiches de paie en Île-de-France.