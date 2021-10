Le Sacré-Coeur inscrit aux monuments historiques

L'inscription de la basilique avait été proposée par la direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France. La commission régionale du patrimoine et de l'architecture a donné à l'unanimité un avis favorable, recevant le soutien explicite de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Le dossier va être transmis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, chargée de statuer sur le classement du site : un statut encore plus favorable pour la protection d'un monument historique. Selon le code du patrimoine, un édifice inscrit monument historique peut recevoir jusqu'à 40 % de subventions de l'État pour ses travaux de conservation et de rénovation, tandis qu'un édifice classé peut bénéficier de subventions sans limites de pourcentages.

La basilique, édifiée dans les années 1870 sur les plans de l'architecte Paul Abadie, ainsi que ses abords, sont concernés par cette procédure d'inscription et de classement : cela concerne notamment le square Louise Michel, lieu de commémoration de la Commune. C'est en partie sur la Butte Montmarte qu'elle est née il y a 150 ans et a été réprimée. Tous les signaux sont au vert pour un classement au premier semestre 2021, souligne-t-on au ministère. Cent cinquante ans après la Commune, ce nouveau statut a une signification symbolique de réconciliation, puisqu'il protège en même temps un lieu du culte catholique et le théâtre de la révolte du peuple de Paris, souligne-t-on encore de même source.