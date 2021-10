En 2017, les touristes reviennent à Paris

Ainsi, le mois de décembre 2016 a vu les arrivées hôtelières dans le Grand Paris, augmenter de 19,5 % par rapport à décembre 2015, cette progression atteignant 28 % pour les étrangers. Plus significatif encore, ces arrivées sont revenues au niveau de décembre 2014, avant donc la série d'attentats ayant touché la France à partir de janvier 2015.

Ce constat se confirme en janvier 2017 avec des arrivées hôtelières dans le Grand Paris, en hausse de 20,1 % par rapport à janvier 2016 et de 28,7 % pour les étrangers. Le niveau atteint en janvier 2017 constitue même un record pour un mois de janvier au cours des dix dernières années.

Cette reprise de la fréquentation est confirmée par l'évolution des taux d'occupation hôteliers sur les premiers mois de 2017. En janvier, le taux d'occupation moyen dans le Grand Paris atteint 66,6 %, en hausse de 8,4 points par rapport à janvier 2016. Il est de 63,4 % en février, en hausse de 5,6 points.

Enfin, le suivi des réservations aériennes pour Paris vient également conforter ce constat de reprise. A fin février, les arrivées aériennes internationales à Paris pour le trimestre en cours étaient en hausse de 11,1 %. Certains marchés affichent même des progressions très supérieures à cette moyenne : +77,0 % pour le Japon, + 30,9 % pour le Brésil, + 24,6 % pour les Etats-Unis, + 69,4 % pour la Russie.

Sur la base de ces informations, Pierre Schapira, président de l'Office du Tourisme et des Congrès de Paris, a déclaré : « Ces indicateurs révèlent un net retournement de la conjoncture touristique à Paris dont tous les professionnels se réjouissent. Cette reprise reste toutefois à confirmer dans les prochaines semaines avec l'entrée dans la haute saison du printemps et de l'été 2017. Les actions exceptionnelles de promotion déployées par l'OTCP, en partenariat avec Atout France et le CRT Ile de France, grâce aux moyens débloqués par l'Etat, la Ville de Paris et la Région Ile de France, vont bien sûr y contribuer. »