Le Réseau européen de concurrence avise les entreprises

Ce réseau qui regroupe l'ensemble des autorités nationales de concurrence des Etats membres de l'Union européenne vient de publier un message officiel qui a pour objectif de répondre aux interrogations sur la façon dont les entreprises peuvent faire face à la crise du coronavirus sans pour autant méconnaître le droit de la concurrence.

Il rappelle ainsi que « les différents instruments de concurrence de l'UE sont dotés de mécanismes permettant de prendre en compte les évolutions que connaissent le marché et l'économie » et que la situation de crise actuelle « peut nécessiter pour les entreprises de coopérer afin de garantir la production et la distribution équitable de produits de première nécessité à l'ensemble des consommateurs ».

En revanche, il avertit qu'« il est de la plus haute importance de veiller à ce que les produits considérés comme essentiels pour protéger la santé des consommateurs dans la situation actuelle (par exemple, les masques faciaux et le gel assainissant) restent disponibles à des prix compétitifs » et annonce que les autorités « n'hésiteront donc pas à prendre des mesures à l'encontre des entreprises qui profitent de la situation actuelle en pratiquant des ententes ou en abusant de leur position dominante ».