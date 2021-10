Le Réseau Entreprendre® 94 fête ses lauréats

Les 20 lauréats de la promotion parrainée cette année par Michel Pébereau, président d’honneur de BNP Paribas, ont été remarqués à travers leurs projets innovants, allant de l’édition de livres pour enfants dyslexiques à la première box dédiée au cinéma, en passant par un restaurant proposant un menu numérique.

Les partenaires financeurs en prêt d’honneur étaient présents à cette manifestation. Othman Nasrou, conseiller régional d’Île-de-France, président de la commission développement économique, emploi et innovation, Caroline Cartailler, directrice territoriale à la Caisse des dépôts et consignations, ont pu ainsi réaffirmer leur soutien à l’association et remettre aux lauréats les trophées Réseau Entreprendre®.

Cette soirée a également été l'occasion pour les organisateurs de faire un bilan d’étape, après trois ans d’activité. Ce sont 1 361 000 euros qui ont ainsi été accordés sous forme de prêts d'honneur, 275 emplois directs ont été créés ou sauvegardés et 3 900 heures de bénévolat de chefs d'entreprises ont bénéficié aux entrepreneurs dans le cadre d'un véritable accompagnement à la personne.

Parmi les lauréats, Gérard Saulet, fondateur de l’entreprise Prosmets, qui propose un service innovant pour la restauration collective et indépendante, a reçu le prix Coup de cœur « Agence de développement Paris Val-de-Marne » des mains de sa directrice générale Élisabeth Rodrigues.

Luc Pierart, fondateur de PK Paris, qui conçoit et commercialise des objets connectés premium a reçu, quant à lui, le prix du Public à l’issu d’un vote organisé pendant la cérémonie et remis par François Viaud, directeur des ressources humaines du groupe Total. Chaque lauréat s’est vu attribuer un prêt d’honneur compris entre 15 000 euros et 50 000 euros.