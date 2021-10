Le réseau de chaleur YGéo dessert trois écoquartiers de Rosny-sous-Bois et Montreuil

Ce réseau alimenté par la géothermie s'inscrit dans la volonté des trois villes et du Sipperec (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication) de développer l'utilisation des énergies renouvelables dans le Sud de la Seine-Saint-Denis. Cette centrale de production a également bénéficié du soutien financier de l'Ademe et de la Région.

L'année 2021 marque un grand pas dans le développement de ce réseau alimenté à plus de 75 % par la géothermie. Trois zones en plein essor sur ce territoire ont opté pour la chaleur décarbonée produite par la centrale YGéo : la ZAC de la Mare Huguet à Rosny-sous-Bois – dont le dernier raccordement est en cours –, la ZAC Coteaux-Beauclair à Rosny-sous-Bois, qui a elle aussi fait le choix de cette chaleur renouvelable, et enfin, la ZAC Boissière-Acacia à Montreuil finalisée en 2019 est depuis peu raccordée au réseau de chaleur YGéo.