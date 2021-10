Le réseau de chaleur d'Ivry-sur-Seine

Aujourd'hui alimenté par la géothermie et la vapeur fournie par la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), ce réseau augmentera jusqu'à 20 % la part de chaleur produite par la géothermie, grâce à l'ajout des pompes à chaleur. En favorisant l'énergie géothermique, 100 % locale et renouvelable, la Ville et Engie Solutions entendent faire de ce réseau de chaleur un levier pour ce territoire en développement. La mise en service de ce nouvel équipement est prévue fin 2021.

Le réseau de chaleur Géotelluence a été créé en 2017 pour accompagner le fort développement de la ZAC des Confluences, en proposant aux usagers une solution de chauffage et d'eau chaude sanitaire intégrant des énergies renouvelables. Ce réseau exporte également sa chaleur renouvelable au réseau historique Energivry, desservant le centre-ville et la ZAC du Plateau.

En 2020, ce réseau a desservi les usagers en chaleur issue à 77 % d'une énergie renouvelable et de récupération d'une part, la géothermie, via la centrale de production de chaleur Géotelluence. D'autre part, l'appoint réalisé via les échangeurs vapeur/eau chaude permettant de valoriser la chaleur fournie par le réseau CPCU issue majoritairement de la valorisation énergétique des déchets ménagers d'Ile-de-France.

L'ajout d'un nouveau dispositif de pompes à chaleur au sein de la chaufferie du centre-ville d'Ivry-sur-Seine présente plusieurs avantages sur le plan économique et environnemental, Augmentant la part de chaleur produite par la géothermie, Gagnant en autonomie sur la production de chaleur et garantir un tarif compétitif du prix de chaleur pour les usagers du réseau