Le réseau de bornes de recharge électrique Métropolis lancé à Issy-les-Moulineaux

« Le déploiement des 5 000 bornes de recharge électrique par la Métropole du Grand Paris s'inscrit pleinement dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique que nous finalisons avec l'État et vient en soutien d'une écologie positive dont la Zone à faibles émissions (ZFE) est un marqueur important », a déclaré Patrick Ollier.

Ce réseau inédit de bornes de recharge électrique a été inauguré en présence d'Étienne Lengereau, maire de Montrouge, conseiller délégué en charge du Suivi de l'installation des bornes de recharge électrique (Métropolis) et de Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, vice-président délégué à la communication et à l'innovation numérique.

D'ici à 2022, il comptera 5 000 points de charge dont 250 points de recharge rapide (Express) sur l'ensemble du territoire de la MGP. À ce jour, 17 communes réparties sur 4quatre départements ont déjà confié à Métropolis l'équipement en bornes de recharge de leur territoire, représentant l'installation d'un total de 72 stations de recharges, soit 314 points de recharges dont 90 “Proxi 3-7 kW”, 156 “Citadine 3-22 kW” et 52 “Express jusqu'à 150 kW”.

Service clés en mains pour les communes

A l'issue de l'appel à initiatives privées, la MGP a retenu l'offre de Métropolis pour financer et gérer le déploiement et l'exploitation des bornes de recharge, de sorte que les 130 communes de la MGP (hors Paris) conservent leur compétence, mettent à disposition les emplacements retenus, n'ont rien à financer et perçoivent des redevances.

Ce dispositif économiquement viable et durable s'inscrit dans un cadre contractuel qui prévoit qu'une somme de 5 000 euros par place de stationnement est versée, dès la mise en service des stations, à la commune qui percevra également ensuite annuellement des redevances correspondant à la redistribution de 50% des résultats nets de la société.

À l'occasion du lancement, André Santini a rappelé que « le déploiement des bornes de recharges est un soulagement pour les habitants depuis l'arrêt brutal du service Autolib'. Il s'inscrit dans notre logique de “ville du quart d'heure”, où tous les déplacements quotidiens doivent pouvoir se faire avec l'utilisation de mobilités douces ».

Haut niveau de qualité de service

Métropolis a mis en place un système complet pour garantir aux usagers un taux de disponibilité maximum des infrastructures via une qualité de service et d'entretien du mobilier éprouvée, notamment avec un centre d'appel SPIE dédié 24/24 7/7, basé en France, assure un délai de réponse par un opérateur inférieur à 1 minute.

Ce service repose sur :