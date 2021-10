Le report des régionales en juin entériné en Conseil des ministres

«Texte attendu et conséquence directe de la crise sanitaire et du rapport qui a été remis par Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur a présenté un projet de loi décalant au mois de juin les élections régionales et départementales", a-t-il précisé à la sortie du Conseil des ministres. Le texte sera examiné, en première lecture au Sénat, la semaine du 25 janvier. Le report de ces élections avait été préconisé dans un rapport commandé à Jean-Louis Debré et rendu le 13 novembre par l'ancien président du Conseil constitutionnel, qui y voyait « une option raisonnable » pour des raisons sanitaires, juridiques et politiques. Un « rapport public sur les risques sanitaires liés à la campagne électorale et au scrutin sera remis au parlement par le comité de scientifiques (...) au plus tard le 1er avril », précise le compte-rendu écrit du Conseil des ministres.